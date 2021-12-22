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У Франції - новий рекорд заражень коронавірусом, глава МОЗ побоюється понад 100 тисяч щодня

Середа, 22 грудня 2021, 11:12

У Франції за останню добу зареєстрували понад 73 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордом за увесь час епідемії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Попередній максимум, зареєстрований минулого тижня, перевищував 65 тисяч за добу. Населення країни - 67,3 млн.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран сказав, що до кінця місяця країна напевно вийде на показники по 100 тисяч хворих щодня, а штам "Омікрон" до кінця року стане у Франції домінуючим.

За його словами, на цей час "Омікрон" складає приблизно 20% нових випадків, а в столичному регіоні - близько 35%. 

"Але поставте мені це саме запитання через два дні, і я мабуть скажу, що це вже кожен третій випадок зараження", - сказав Веран.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що, за прогнозами експертів, штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим у Європі до середини січня.

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Франція
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