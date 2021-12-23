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Укр / Рус

Макрон призвал французов делать ковид-тесты перед семейными собраниями на Рождество

Четверг, 23 декабря 2021, 12:31

Президент Франции Эммануэль Макрон с приближением сочельника обратился к гражданам и призвал их в праздничный период позаботиться о противоэпидемических мерах безопасности перед встречами всей семьей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

Президент пожелал гражданам счастливых праздников и добавил предупреждение о мерах безопасности.

"Для тех, кто планирует собираться семьями на Рождество - позаботьтесь о барьерных мерах, о тесте на всякий случай, а в случае появления симптомов - самоизолируйтесь и предупреждайте контактных лиц. Спасибо тем, кто задействован для нашего лечения и защиты. Давайте заботиться друг о друге", - написал Макрон.

В среду Франция с населением 67,3 млн зарегистрировала более 84 тысяч новых больных коронавирусом, что является рекордным показателем второй день подряд.

Министр здравоохранения прогнозирует, что в ближайшее время страна выйдет на показатели в 100 тысяч заражений ежедневно.

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Франция Коронавирус
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