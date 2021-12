Макрон призвал французов делать ковид-тесты перед семейными собраниями на Рождество

Президент Франции Эммануэль Макрон с приближением сочельника обратился к гражданам и призвал их в праздничный период позаботиться о противоэпидемических мерах безопасности перед встречами всей семьей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

Президент пожелал гражданам счастливых праздников и добавил предупреждение о мерах безопасности.

"Для тех, кто планирует собираться семьями на Рождество - позаботьтесь о барьерных мерах, о тесте на всякий случай, а в случае появления симптомов - самоизолируйтесь и предупреждайте контактных лиц. Спасибо тем, кто задействован для нашего лечения и защиты. Давайте заботиться друг о друге", - написал Макрон.

Bonnes fêtes à tous !

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres.