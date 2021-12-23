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Польща планує зробити ковід-вакцинацію для медпрацівників обов’язковою з 1 березня

Четвер, 23 грудня 2021, 14:08

У Польщі планують зробити вакцинацію для медичних працівників обов’язковою з 1 березня 2022 року.

Як повідомляє RMF24, про це йдеться в оприлюдненому проєкті документу, пише "Європейська правда".

"Працівники сфери охорони здоров’я, фармацевти і студенти-медики з 1 березня мають бути повністю щеплені від коронавірусу", - зазначають у проєкті розпорядження МОЗ. 

Зазначається, що ті, хто вже вакцинувався більш ніж пів року тому, до цієї дати повинні щепитися підсилюючою дозою. 

"Під час епідемії коронавірусу застосування таких превентивних заходів є виправданим щодо цих груп, оскільки вони безпосередньо контактують з пацієнтами", - аргументують у проєкті. Також, зазначають у тексті, це додатково убезпечує професіоналів стратегічно важливих професій. 

Міністр охорони Адам Недзельський заявив, що займає у цьому питанні рішучу позицію і виступає проти того, щоб невакциновані медики працювали з пацієнтами. 

"Зараз є значні ризики, що штам "Омікрон" знову прискорить пандемію. Ми маємо зробити усе - і саме для цього обов’язковість щеплення - щоб уникнути ускладнення ситуації", - зазначив міністр. 

У Польщі пік осінньо-зимової хвилі епідемії випав на початок грудня, відтоді щоденний приріст заражень поступово спадає. Водночас 22 грудня Польща зареєструвала другий найвищий за час епідемії показник смертей - за добу померли 775 коронахворих

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Польща Коронавірус
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