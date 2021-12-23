Польша планирует сделать ковид-вакцинацию для медработников обязательной с 1 марта

В Польше планируется сделать вакцинацию для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года.

Как сообщает RMF24, об этом говорится в обнародованном проекте документа, пишет "Европейская правда".

"Работники сферы здравоохранения, фармацевты и студенты-медики с 1 марта должны быть полностью привиты от коронавируса", - отмечают в распоряжении Минздрава.

Отмечается, что те, кто уже вакцинировался более полугода назад, к этой дате должны прививаться усиливающей дозой.

"Во время эпидемии коронавируса применение таких превентивных мер оправдано в отношении этих групп, поскольку они непосредственно контактируют с пациентами", - аргументируют в проекте. Также, как отмечают в тексте, это дополнительно обеспечивает профессионалов стратегически важных профессий.

Министр охраны Адам Недзельский заявил, что занимает в этом вопросе решительную позицию и выступает против того, чтобы невакцинированные врачи работали с пациентами.

"Сейчас есть значительные риски, что штамм "Омикрон" снова ускорит пандемию. Мы должны сделать все – и именно для этого обязательность прививки – чтобы избежать усложнения ситуации", - отметил министр.

В Польше пик осенне-зимней волны эпидемии выпал на начало декабря, с того времени ежедневный прирост заражений постепенно падает. В то же время 22 декабря Польша зарегистрировала второй самый высокий за время эпидемии показатель смертей - за сутки умерли 775 коронавирусных больных.