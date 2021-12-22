У Польщі понад 770 померлих коронахворих за добу - один з найвищих максимумів

У Польщі за минулу добу померли 775 хворих на коронавірус, що є другим найвищим показником країни за увесь час епідемії і найвищим показником осінньо-зимової хвилі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Найвищий максимум померлих від епідемії зареєстрували у квітні 2021 року - 803 за добу.

З 775 померлих для 247 безпосередньою причиною смерті вважають коронавірус, для решти - ускладнення інших хвороб через коронавірус.

У МОЗ деталізували, що 73% з померлих не були щеплені від коронавірусу. Серед тих померлих, які були повністю вакциновані, 70% страждали одночасно від кількох інших хронічних хвороб. Понад 80% усіх померлих - старші 65 років.

Хвиля захворюваності в країні після піку на початку грудня продовжує спадати. За останню добу повідомили про 18 тисяч нових заражень. На піку хвилі це було 27-29 тисяч.

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