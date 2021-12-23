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У Франції вперше за час пандемії виявили понад 90 тисяч добових випадків коронавірусу

Четвер, 23 грудня 2021, 20:45

У Франції зафіксували новий максимум нових випадків коронавірусу за час пандемії – 91 608 заражень за добу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Parisien.

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я Олів'є Веран назвав кількість нових заражених у 88 тисяч.

"Це найгірші показники з початку пандемії", - сказав міністр.

Попередній рекорд - 86 852 випадки за добу - датований 7 листопада 2020 року, але він став результатом запізнення з подачею статистичних даних.

"До кінця місяця ми, швидше за все, перевищимо 100 000 заражень на день", – попередив Олів’є Веран.

Таке зростання кількості випадків також пояснюється кількістю тестів, які з наближенням свят роблять частіше.

Як повідомлялося, у Великій Британії за останні 24 години зафіксовано 119 789 нових випадків COVID-19 - найвищий щоденний показник з початку пандемії.

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Франція
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