У Британії вперше з початку пандемії майже 120 тисяч випадків COVID-19 за добу

У Великій Британії за останні 24 години зафіксовано 119 789 нових випадків COVID-19 - найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Такі дані оприлюднив телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Також повідомляється про 147 смертей від коронавірусу. Попередній щоденний максимум був зафіксований у середу - 106 122 випадки.

Найвищий показник захворюваності у Лондоні – 1732,6 випадків на 100 000 осіб за сім днів, що значно вище від 729,7 на попередньому тижні та найвищого показника в Лондоні з початку відстеження.

Східна Англія має другий найвищий показник – 1027,7 проти 631,0. Північний Схід має найнижчий показник – 470,1 проти 386,1.

Незважаючи на високий рівень зараження, міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, що жодних додаткових обмежень в Англії до Різдва не буде.

Джавід сказав, що люди "повинні насолоджуватися Різдвом зі своїми сім'ями та друзями", але додав, що їм слід "звичайно бути обережними".

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