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Укр / Рус
Укр / Рус

Во Франции впервые обнаружили более 90 тысяч суточных случаев коронавируса

Четверг, 23 декабря 2021, 20:45

Во Франции зафиксировали новый максимум новых случаев коронавируса за время пандемии – 91 608 заражений в сутки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Parisien.

Ранее в этот день министр здравоохранения Оливье Веран назвал количество новых зараженных в 88 тысяч.

"Это самые плохие показатели с начала пандемии", - сказал министр.

Предыдущий рекорд – 86 852 случая в сутки – датирован 7 ноября 2020 года, но он стал результатом опоздания с подачей статистических данных.

"К концу месяца мы, скорее всего, превысим 100 000 заражений в день", – предупредил Оливье Веран.

Такой рост количества случаев также объясняется количеством тестов, которые по приближению праздников делают чаще.

Как сообщалось, в Великобритании за последние 24 часа зафиксировано 119 789 новых случаев COVID-19 – самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

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Франция
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