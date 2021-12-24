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У Швейцарії викрили 8000 підроблених ковід-сертифікатів, причетним загрожує до 5 років в’язниці

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:09

У Швейцарії в кантоні Сен-Галлен виявили понад 8 тисяч підроблених ковід-сертифікатів.

Як повідомляє dpa, про це оголосили місцеві органи влади.

У підробці сертифікатів запідозрили групу працівників приватного центру тестування на коронавірус, які за посадою мали доступ до системи, через яку здійснюється видача сертифікатів.

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Підозрюваним загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі. 

Отримувачі підроблених сертифікатів також отримають штрафи або реальні терміни.

Кантон Сен-Галлен - один із найнижчими в країні показниками вакцинації, хоча й відстає від загальнонаціонального лише на 7%. Загалом у Швейцарії обома дозами щепилися 67% населення.

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Швейцарія Коронавірус
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