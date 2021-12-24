У Швейцарії викрили 8000 підроблених ковід-сертифікатів, причетним загрожує до 5 років в’язниці

У Швейцарії в кантоні Сен-Галлен виявили понад 8 тисяч підроблених ковід-сертифікатів.

Як повідомляє dpa, про це оголосили місцеві органи влади.

У підробці сертифікатів запідозрили групу працівників приватного центру тестування на коронавірус, які за посадою мали доступ до системи, через яку здійснюється видача сертифікатів.

Читайте також Франція почала розслідування проти 400 продавців фейкових ковідних сертифікатів

Підозрюваним загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі.

Отримувачі підроблених сертифікатів також отримають штрафи або реальні терміни.

Кантон Сен-Галлен - один із найнижчими в країні показниками вакцинації, хоча й відстає від загальнонаціонального лише на 7%. Загалом у Швейцарії обома дозами щепилися 67% населення.

Читайте також: Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.