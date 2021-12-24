У Швейцарії викрили 8000 підроблених ковід-сертифікатів, причетним загрожує до 5 років в’язниці
У Швейцарії в кантоні Сен-Галлен виявили понад 8 тисяч підроблених ковід-сертифікатів.
Як повідомляє dpa, про це оголосили місцеві органи влади.
У підробці сертифікатів запідозрили групу працівників приватного центру тестування на коронавірус, які за посадою мали доступ до системи, через яку здійснюється видача сертифікатів.
Підозрюваним загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі.
Отримувачі підроблених сертифікатів також отримають штрафи або реальні терміни.
Кантон Сен-Галлен - один із найнижчими в країні показниками вакцинації, хоча й відстає від загальнонаціонального лише на 7%. Загалом у Швейцарії обома дозами щепилися 67% населення.
Читайте також: Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.