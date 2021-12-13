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Франція почала розслідування проти 400 продавців фейкових ковідних сертифікатів

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:52

Франція розпочала розслідування щодо 400 мереж, які видають підроблені ковідні сертифікати.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Останніми днями увагу французьких ЗМІ привернув випадок жінки з коронавірусом, яка померла у паризькій регіональній лікарні після пред'явлення фальшивого сертифіката про вакцинацію.

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Завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні сказав, що вони негайно забезпечили б жінці лікування антитілами, якби знали, що вона не була вакцинована.

Влада Франції виявила кілька тисяч підроблених медичних сертифікатів про COVID-19, які використовуються у Франції, повідомив у неділю по радіо RTL міністр внутрішніх справ Жараль Дарманен. 

Він сказав, що було розпочато близько 400 розслідувань за фактом продажу підроблених сертифікатів, зокрема деякі були пов'язані з медичними працівниками.

Він не повідомив, скільки людей було заарештовано на цей момент, і не надав інших подробиць.

З рекордною кількістю добових підтверджених інфекцій минулого тижня Франція активізує зусилля з проведення ревакцинації, сподіваючись, що цього буде достатньо, аби знизити навантаження на лікарні. 

Половина відділень інтенсивної терапії у Франції зайнята пацієнтами з коронавірусом, деякі регіони знову відкладають нетермінові операції, і понад 100 людей із вірусом помирають щодня.

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Франція Коронавірус Вакцини
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