В Швейцарии выявили 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов, причастным грозит до 5 лет тюрьмы
В Швейцарии в кантоне Сен-Галлен обнаружили более 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов.
Как сообщает dpa, об этом объявили местные власти.
В подделке сертификатов заподозрили группу работников частного центра тестирования на коронавирус, по должности имеющих доступ к системе, через которую осуществляется выдача сертификатов.
Подозреваемым грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы.
Получатели поддельных сертификатов также получат штрафы или реальные сроки.
Кантон Сен-Галлен – один из последних в стране по показателям вакцинации, хотя и отстает от общенационального всего на 7%. Всего в Швейцарии обеими дозами привиты 67% населения.
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