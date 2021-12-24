В Швейцарии выявили 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов, причастным грозит до 5 лет тюрьмы

В Швейцарии в кантоне Сен-Галлен обнаружили более 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов.

Как сообщает dpa, об этом объявили местные власти.

В подделке сертификатов заподозрили группу работников частного центра тестирования на коронавирус, по должности имеющих доступ к системе, через которую осуществляется выдача сертификатов.

Подозреваемым грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы.

Получатели поддельных сертификатов также получат штрафы или реальные сроки.

Кантон Сен-Галлен – один из последних в стране по показателям вакцинации, хотя и отстает от общенационального всего на 7%. Всего в Швейцарии обеими дозами привиты 67% населения.

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