Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Швейцарии выявили 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов, причастным грозит до 5 лет тюрьмы

Пятница, 24 декабря 2021, 10:09

В Швейцарии в кантоне Сен-Галлен обнаружили более 8 тысяч поддельных ковид-сертификатов.

Как сообщает dpa, об этом объявили местные власти.

В подделке сертификатов заподозрили группу работников частного центра тестирования на коронавирус, по должности имеющих доступ к системе, через которую осуществляется выдача сертификатов.

Подозреваемым грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы.

Получатели поддельных сертификатов также получат штрафы или реальные сроки.

Кантон Сен-Галлен – один из последних в стране по показателям вакцинации, хотя и отстает от общенационального всего на 7%. Всего в Швейцарии обеими дозами привиты 67% населения.

Читайте также: Поражение "антиваксов": как Швейцария победила многомиллионную кампанию против прививки.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда