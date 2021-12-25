В Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах

Влада Канарських островів 25 грудня офіційно оголосила про завершення виверження вулкана Кумбре В’єха на острові Ла-Пальма, виверження тривало три місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

"Виверження закінчилося", - оголосив член Ради безпеки і речник уряду Канарських Хуліо Перес, додавши, що відчуває полегшення після цього підтвердження.

Однак експерти попереджають, що активність у надрах острова триває, і триватиме ще довго, через що місцевому населенню доведеться звикати до періодичних землетрусів.

Завершення виверження засвідчене науковцями після десяти безперервних днів підтвердження ознак виснаження вулкана, з низькими або незначними показниками сейсмічності та викидів матеріалів.

"Ми не любимо говорити, що все скінчено", – пояснює геолог і вулканолог Національного географічного інституту Ставрос Мелетлідіс. "У Плані надзвичайних вулканічних ситуацій Канарських островів встановлено 10 днів очікування. Я запропонував, щоб їх було більше. У всякому разі, це незначна цифра: виверження, можливо, закінчилося, але вулканічний процес триватиме ще довго" - додав він.

Ніхто не постраждав і не загинув в результаті виверження, яке почалося 19 вересня.

Однак вулкан знищив 1345 будинків, переважно на західній стороні Ла-Пальми, а також школи, церкви, оздоровчі центри та інфраструктуру для зрошення ферм.

Лава покрила 1250 гектарів землі на шляху до Атлантичного океану, здебільшого це були бананові плантації, що є основним джерелом існування Ла-Пальми разом із туризмом.

Виверження, яке супроводжувалося частими землетрусами, стало першим у Ла-Пальмі з 1971 року і найдовшим за всю історію виверження на острові, де мешкають 83 000 людей.

Близько 7000 людей були евакуйовані зі своїх будинків, багатьом давалися лічені хвилини на те, щоб зібрати свої речі.

За словами регіональних чиновників, збитки від виверження можуть перевищити 900 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який кілька разів відвідував Ла-Пальму під час виверження, пообіцяв допомогти відновити острів після природної катастрофи.

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