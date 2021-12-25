В Испании официально объявили о конце извержения вулкана на Канарах

Власти Канарских островов 25 декабря официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма, извержение длилось три месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

"Извержение закончилось", - объявил член Совбеза и спикер правительства Канарских Хулио Перес, добавив, что испытывает облегчение после этого подтверждения.

Однако эксперты предупреждают, что активность в недрах острова продолжается, и продлится еще долго, из-за чего местному населению придется привыкать к периодическим землетрясениям.

Завершение извержения подтверждено учеными после десяти непрерывных дней подтверждения признаков истощения вулкана, с низкими или незначительными показателями сейсмичности и выбросов материалов.

"Мы не любим говорить, что все кончено", - объясняет геолог и вулканолог Национального географического института Ставрос Мелетлидис. В Плане чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов установлено 10 дней ожидания. Я предложил, чтобы их было больше. Во всяком случае, это незначительная цифра: извержение, возможно, закончилось, но вулканический процесс продлится еще долго", - добавил он.

Никто не пострадал и не погиб в результате начавшегося 19 сентября извержения.

Однако вулкан уничтожил 1345 домов, преимущественно на западе Ла-Пальмы, а также школы, церкви, оздоровительные центры и инфраструктуру для орошения ферм.

Лава покрыла 1250 гектаров земли по пути к Атлантическому океану, в основном это были банановые плантации, являющиеся основным источником существования Ла-Пальмы вместе с туризмом.

Извержение, сопровождавшееся частыми землетрясениями, стало первым в Ла-Пальме с 1971 года и самым длинным за всю историю извержения на острове, где проживают 83 000 человек.

Около 7000 человек были эвакуированы из своих домов, многим давались считанные минуты, чтобы собрать свои вещи.

По словам региональных чиновников, ущерб от извержения может превысить 900 миллионов евро.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, несколько раз посещавший Ла-Пальму во время извержения, пообещал помочь восстановить остров после природной катастрофы.