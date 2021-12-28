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ЄС виділить Україні 5 млн євро на поводження з радіоактивними відходами

Вівторок, 28 грудня 2021, 16:33

Уряд України та Європейська комісія підписали угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла служба віцепрем'єр-міністра України Ольги Стефанішиної, яка підписала відповідну угоду. 

"‎За підтримки ЄС започатковуємо проєкт, який сприятиме вдосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні, а також покращенню екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів", – цитує служба слова віцепрем’єрки.

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Загальна вартість програми складає 6,5 млн євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, внесок України – 1,5 млн євро. 

Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться. 

Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження.

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Стефанішина
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