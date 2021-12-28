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ЕС выделит Украине 5 млн евро на обращение с радиоактивными отходами

Вторник, 28 декабря 2021, 16:33

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании Годовой программы действий 2020 года по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала служба вице-премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной, подписавшей соответствующее соглашение.

"При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов", – цитирует служба слова вице-премьера.

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Общая стоимость программы составляет 6,5 млн евро, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, вклад Украины – 1,5 млн евро.

Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращения с содержащимися там отходами.

Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.

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Стефанишина
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