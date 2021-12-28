ЄС засудив вирок суду РФ щодо дослідника сталінських репресій Дмитрієва 

Євросоюз вважає, що вирок, винесений 27 грудня щодо карельського історика, дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва, пов'язаний з його правозахисною діяльністю та є порушенням Росією міжнародних зобов'язань.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "Європейська правда".

"Суд засудив Юрія Дмитрієва до 15 років колонії суворого режиму. Європейського Союзу вважає, що цей суворий вирок викликаний правозахисною діяльністю Дмитрієва та його дослідженнями з історії політичних репресій, а також є неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Російської Федерації", - написав Стано на своїй Twitter-сторінці.

Russia: A court sentenced Yuri Dmitriev to 15 years in a penal colony. 🇪🇺 sees this harsh sentence as triggered by Mr Dmitriev’s human rights work and research on the history of political repression and as an unacceptable violation of 🇷🇺 international commitments. https://t.co/8o9RCHTOgR — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 28, 2021

27 грудня суд у місті Петрозаводськ визнав провину Дмитрієва у виготовленні порнографії та зберіганні зброї. Він додав ще два роки до 13-річного терміну, який історик отримав на початку року.

Євросоюз реагував схожими заявами на усі попередні рішення щодо Дмитрієва.

Кримінальну справу стосовно Юрія Дмитрієва порушили в 2016 році, звинувативши його у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки.

Колеги історика та численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва, зокрема, викриттям масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох.

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