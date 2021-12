ЄС засудив вирок суду РФ щодо дослідника сталінських репресій Дмитрієва 

Євросоюз вважає, що вирок, винесений 27 грудня щодо карельського історика, дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва, пов'язаний з його правозахисною діяльністю та є порушенням Росією міжнародних зобов'язань.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "Європейська правда".

"Суд засудив Юрія Дмитрієва до 15 років колонії суворого режиму. Європейського Союзу вважає, що цей суворий вирок викликаний правозахисною діяльністю Дмитрієва та його дослідженнями з історії політичних репресій, а також є неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Російської Федерації", - написав Стано на своїй Twitter-сторінці.

Russia: A court sentenced Yuri Dmitriev to 15 years in a penal colony. 🇪🇺 sees this harsh sentence as triggered by Mr Dmitriev’s human rights work and research on the history of political repression and as an unacceptable violation of 🇷🇺 international commitments. https://t.co/8o9RCHTOgR