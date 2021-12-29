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За крок до максимуму: у Польщі майже 800 померлих коронахворих за добу

Середа, 29 грудня 2021, 13:56

У Польщі повідомили про 794 смерті коронахворих за останню добу, що є найбільшим показником триваючої хвилі епідемії та другим найбільшим за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Більшість з 794 померлих - 567 осіб - мали інші хронічні захворювання, які ускладнив коронавірус. 

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Попередній рекорд триваючої хвилі зареєстрували минулого тижня - 775 померлих пацієнти за 24 години.  

Найвищий максимум померлих від епідемії зареєстрували у квітні 2021 року - 803 за добу.

Тим часом приріст заражень в країні після піку на початку грудня продовжує спадати, за попередню добу повідомили про 15 570 нових хворих. На піку хвилі це було 27-29 тисяч.

У лікарнях перебувають 20 822 пацієнти з коронавірусом, з них близько 1930 - у важкому стані. 

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Польща Коронавірус
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