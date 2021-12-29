В шаге от максимума: в Польше за сутки умерли почти 800 больных коронавирусом

В Польше сообщили о 794 смертях больных коронавирусом за последние сутки, что является наибольшим показателем продолжающейся волны эпидемии и вторым наибольшим за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Большинство из 794 умерших – 567 человек – имели другие хронические заболевания, осложненные Covid-19.

Читайте также Польша планирует сделать ковид-вакцинацию для медработников обязательной с 1 марта

Предыдущий рекорд продолжающейся волны зарегистрировали на прошлой неделе – 775 умерших пациенты за 24 часа.

Самый высокий максимум умерших от эпидемии был в апреле 2021 года – 803 за сутки.

Тем временем прирост заражений в стране после пика в начале декабря продолжает спадать, за сутки сообщили о 15 570 новых больных. На пике волны это было 27-29 тысяч.

В больницах находятся 20 822 пациента с коронавирусом, из них около 1930 – в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.