Посольство США: обрання голови САП блокують "корумповані сили"

Посольство США звернулось до членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) із закликом повернутися до роботи і не дозволяти корумпованим зовнішнім силам блокувати їхню роботу.

Про це йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому в Twitter у середу, 29 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - заявили американські дипломати.

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Раніше члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати. Проти голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

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На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

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