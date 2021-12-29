Посольство США: избрание главы САП блокируют "коррумпированные силы"

Посольство США обратилось к членам комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с призывом вернуться к работе и не разрешать коррумпированным внешним силам блокировать их работу.

Об этом говорится в сообщении посольства, обнародованном в Twitter в среду, 29 декабря, сообщает "Европейская правда".

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - заявили американские дипломаты.

Читайте также Члены комиссии по избранию главы САП просят Венедиктову помочь разблокировать конкурс

Ранее члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая ее вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.

21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и были подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты. Против голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не уведомила дату, когда проведут следующее заседание.

Читайте также Послы G7: новый руководитель САП должен быть избран без дальнейших промедлений

В начале декабря послы стран G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.