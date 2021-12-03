Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту через санкції

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:58

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" заявила в п'ятницю, що була змушена скоротити свій парк літаків через введені проти неї обмеження.

Про це йдеться в оприлюдненій 3 грудня заяві компанії, пише "Європейська правда".

"У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків", - сказано в заяві.

Компанія заявила, що цього достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні, а до літнього сезону "Белавіа" планує поповнити флот за рахунок придбання літаків у власність, а також укладання договорів лізингу з компаніями, які не є резидентами ЄС.

У четвер ЄС ввів санкції проти "Белавіа", звинувативши її у перевезенні мігрантів для дестабілізації європейських держав.

Крім того, "Белавіа" заборонено літати у значній частині повітряного простору Європи після міжнародного обурення через примусове приземлення літака Ryanair у Білорусі та арешту блогера Романа Протасевича.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства

Ті, хто вирішить мати кілька громадянств, стикнуться із забороною працювати у держструктурах, бути долученими до політичної діяльності тощо...
3 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ

Атаки Кремля у Стокгольмі наштовхнулися на потужний фронт підтримки України демократичною спільнотою.
3 грудня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда, зі Стокгольма

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда