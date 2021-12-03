В Осло підозрюють десятки заражень штамом "Омікрон" після різдвяного корпоративу

Осло посилило карантинні обмеження після виявлення десятків випадків зараження коронавірусом, з яких щонайменш одне - штамом "Омікрон", на різдвяному корпоративі компанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

На корпоративі енергетичної компанії Scatec, що проводився у столичному ресторані 26 листопада, було близько 120 людей. Згодом з’ясувалося, що понад половина з них підхопили коронавірус, хоча всі були вакциновані. В однієї людини, яка перед тим повернулася з півдня Африки, секвенування геному вірусу підтвердило, що це штам "Омікрон". Не виключено, що саме цим варіантом заразилися й інші гості.

Якщо побоювання підтвердяться, це може стати найбільшим осередком зараження штамом "Омікрон" у Європі з тих, про які наразі відомо.

Міністр охорони здоров’я Інгвільд Х’єколь зазначила, що вважає ситуацію тривожною. "Це демонструє, що вірус поширюється дуже легко і вакцинація не так добре захищає від зараження", - прокоментувала вона.

З п’ятниці 3 грудня у зв’язку з виявленим спалахом посилили обмеження. В Осло, де проживає близько 700 000 осіб, людей закликають перейти на дистанційну роботу. Ресторани повинні будуть записувати контакти клієнтів. На приватних подіях, де б вони не проводилися, має бути не більше 100 осіб.

На національному рівні Норвегія повернула рекомендацію маскового режиму у магазинах і громадському транспорті, а також повернула вимогу здати швидкий тест на коронавірус протягом 24 годин для всіх, хто приїздить з-за кордону.

Як повідомлялося раніше, у Данії один з підтверджених випадків штаму "Омікрон" виявили у людини, що була на концерті з 1600 глядачами.

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