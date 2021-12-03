В Осло подозревают десятки заражений штаммом "Омикрон" после рождественского корпоратива

Осло усилило карантинные ограничения после обнаружения десятков случаев заражения коронавирусом, из которых по меньшей мере одно – штаммом "Омикрон", на рождественском корпоративе компании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

На корпоративе энергетической компании Scatec, проводившемся в столичном ресторане 26 ноября, было около 120 человек. Впоследствии выяснилось, что более половины из них подхватили коронавирус, хотя все были вакцинированы. У одного человека, перед тем вернувшегося с юга Африки, секвенирование генома вируса подтвердило, что это штамм "Омикрон". Не исключено, что этим вариантом заразились и другие гости.

Если опасения подтвердятся, это может стать крупнейшим очагом заражения штаммом "Омикрон" в Европе из тех, о которых известно.

Министр здравоохранения Ингвильд Хьеколь отметила, что считает ситуацию тревожной. "Это демонстрирует, что вирус распространяется очень легко, и вакцинация не так хорошо защищает от заражения", - прокомментировала она.

С пятницы 3 декабря в связи с выявленной вспышкой усилили ограничения. В Осло, где проживают около 700 000 человек, людей призывают перейти на дистанционную работу. Рестораны должны записывать контакты клиентов. На частных событиях, где бы они ни проводились, должно быть не более 100 человек.

На национальном уровне Норвегия вернула рекомендацию масочного режима в магазинах и общественном транспорте, а также потребовала сдать быстрый тест на коронавирус в течение 24 часов для всех, кто приезжает из-за границы.

Как сообщалось ранее, в Дании один из подтвержденных случаев штамма "Омикрон" обнаружили у человека, находившегося на концерте с 1600 зрителями.

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