У Данії підтвердили "Омікрон" у відвідувача концерту, на якому було 1600 людей
Управління з безпеки пацієнтів Данії повідомило в середу, що людина, інфікована новим варіантом коронавірусу "Омікрон", відвідувала великий концерт в суботу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.
Інфікована людина була однією з 1600 осіб, що прийшли в суботу на концерт данського діджея Мартіна Єнсена в північному місті Ольборг.
Представник управління підтвердив, що інфікований відвідувач концерту подорожував, але відмовився повідомити, куди саме.
За даними данських ЗМІ, організатори концерту перед входом перевірили, чи є в учасників сертифікати про вакцинацію – усі, хто ввійшов, мали зелений сертифікат.
Учасників концерту закликають якнайшвидше пройти тести на коронавірус, найпізніше - завтра.
Данія вже підтвердила чотири випадки нового варіанта "Омікрон". Усі вони повернулися з мандрівки в Африку.
Нагадаємо, раніше Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження з "Омікроном" в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам.
Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.
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