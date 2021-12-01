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У Данії підтвердили "Омікрон" у відвідувача концерту, на якому було 1600 людей

Середа, 1 грудня 2021, 13:32

Управління з безпеки пацієнтів Данії повідомило в середу, що людина, інфікована новим варіантом коронавірусу "Омікрон", відвідувала великий концерт в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Інфікована людина була однією з 1600 осіб, що прийшли в суботу на концерт данського діджея Мартіна Єнсена в північному місті Ольборг.

Представник управління підтвердив, що інфікований відвідувач концерту подорожував, але відмовився повідомити, куди саме.

За даними данських ЗМІ, організатори концерту перед входом перевірили, чи є в учасників сертифікати про вакцинацію – усі, хто ввійшов, мали зелений сертифікат.

Учасників концерту закликають якнайшвидше пройти тести на коронавірус, найпізніше - завтра.

Данія вже підтвердила чотири випадки нового варіанта "Омікрон". Усі вони повернулися з мандрівки в Африку.

Нагадаємо, раніше Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження з "Омікроном" в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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