Після критики в американському місті Атланта зняли величезний російський прапор, який вивісили на арці музею "Міленіум-Гейт" в знак пам’яті про покійного посла РФ Александра Дарчієва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.

Ця помітна й несподівана інсталяція викликала цього тижня бурхливу реакцію в соціальних мережах та спровокувала протести з боку невеликої групи мешканців Атланти. Зрештою прапор зняли в середу вдень.

Музей "Міленіум-Гейт" у заяві на своєму сайті зазначив, що вивішення триколора було даниною пам’яті Александру Дарчієву, послу Росії в США.

Вивішування прапора організував Родні Кук-молодший, президент і засновник музею "Міленіум-Гейт" та голова Комісії образотворчих мистецтв, призначенець Дональда Трампа.

Російське посольство у Сполучених Штатах подякувало Куку за вивішування прапора, зазначивши, що голова Комісії образотворчих мистецтв та дипломат РФ неодноразово зустрічалися.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік висловив протест. Він заявив, що вшанування посла Росії в США є надзвичайно болючою подією для українців, зокрема для членів української громади в Атланті.

"У багатьох з них є родичі та друзі, які живуть під постійною загрозою російських ракетних та дронових атак. Тим часом російські дипломати продовжують публічно виправдовувати загарбницьку війну своєї країни проти суверенної держави та щоденний терор, який чиниться над українським народом. Це не абстрактне дипломатичне питання. Це болюча реальність для мільйонів українців", – заявив український дипломат.

Близько 14:30 у середу підрядник зняв прапор під оплески перехожих. Перед цим на місці з’явились кілька обурених протестувальників, деяких попросили покинути територію.

67-річний Майкл Пфаб, протестувальник, який розмахував українським прапором перед зняттям російського з арки, розповів, що служив у Збройних силах США за часів адміністрації Картера, і заявив виданню, що ця інсталяція була "ніби Росія приїхала, щоб встановити прапор на наших берегах".

Axios нагадує, що у червні Родні Кук-молодший очолив першу за багато років американську делегацію на економічному саміті в Санкт-Петербурзі.

У своїй заяві музей зазначив, що його місія включає "культурну дипломатію", додавши, що мир між народами "потрібно підтримувати, особливо коли відносини між урядами напружені". У текстовому повідомленні Родні Кук-молодший зазначив, що зняття прапора було заплановано.

Російський посол у США Александр Дарчієв несподівано помер 11 листопада в Москві у віці 66 років.