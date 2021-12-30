Президент Эстонии в начале 2022 года посетит Украину

В начале 2022 года президент Эстонии Алар Карис впервые со вступления в должность осенью планирует посетить Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в канцелярии эстонского президента.

Накануне президент Эстонии встретился в президентском дворце с главой представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасом.

На встрече было заявлено, что возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы, и что постоянная поддержка мировой общественностью территориальной целостности и суверенитета Украины важна.

"Несмотря на продолжение боевых действий на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Украина – это государство, в котором ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять", - сказал Алар Карис.

Карис также подтвердил, что Эстония будет продолжать оказывать помощь Украине как на двусторонней основе, так и по разным инициативам ЕС.

Напомним, в интервью "Европейской правде" предыдущая президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще с 20 лет" для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС, а предпосылкой вступления в НАТО является возвращение контроля над всеми оккупированными территориями.

Кальюлайд также позже напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако сейчас Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.