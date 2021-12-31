Байден представив Путіну два підходи США, які залежатимуть від дій РФ

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним виклав два підходи, які готові застосувати США в залежності від дій Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив високопоставлений чиновник адміністрації США за результатами розмови.

"Президент Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які дійсно залежатимуть від дій Росії в майбутній період. Один – це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, а інший – шлях, який більше зосереджений на стримуванні, передбачає серйозні витрати та наслідки, якщо Росія вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну" - сказав чиновник.

За його словами, ці витрати включають економічні витрати, коригування та збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу, а також додаткову допомогу Україні, щоб вона могла далі захищати себе та свою територію.

Як зазначив чиновник, Байден дуже чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом "нічого про вас без вас": "жодних розмов про питання, які найбільше хвилюють наших партнерів і союзників, без повних консультацій та участі наших партнерів і союзників". За його словами, Путін сказав, що розуміє цей підхід.

"Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть області, де ми можемо досягти значного прогресу, а також області, де домовленості можуть бути неможливими, і що майбутні переговори більш точно визначать контури кожної з цих категорій" - розповів чиновник адміністрації.

Протягом найближчих 10 днів США продовжать інтенсивні консультації з союзниками і партнерами, включаючи надання звіту про розмову Байдена і Путіна союзникам і партнерам, і зокрема, уряду України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що нове вторгнення в Україну матиме рішучі наслідки.