Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Байден представив Путіну два підходи США, які залежатимуть від дій РФ

П'ятниця, 31 грудня 2021, 08:31

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним виклав два підходи, які готові застосувати США в залежності від дій Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив високопоставлений чиновник адміністрації США за результатами розмови.

"Президент Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які дійсно залежатимуть від дій Росії в майбутній період. Один – це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, а інший – шлях, який більше зосереджений на стримуванні, передбачає серйозні витрати та наслідки, якщо Росія вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну" - сказав чиновник.

За його словами, ці витрати включають економічні витрати, коригування та збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу, а також додаткову допомогу Україні, щоб вона могла далі захищати себе та свою територію.

Як зазначив чиновник, Байден дуже чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом "нічого про вас без вас": "жодних розмов про питання, які найбільше хвилюють наших партнерів і союзників, без повних консультацій та участі наших партнерів і союзників". За його словами, Путін сказав, що розуміє цей підхід. 

"Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть області, де ми можемо досягти значного прогресу, а також області, де домовленості можуть бути неможливими, і що майбутні переговори більш точно визначать контури кожної з цих категорій" - розповів чиновник адміністрації.

Протягом найближчих 10 днів США продовжать інтенсивні консультації з союзниками і партнерами, включаючи надання звіту про розмову Байдена і Путіна союзникам і партнерам, і зокрема, уряду України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що нове вторгнення в Україну матиме рішучі наслідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден Путін
powered by lun.ua

Статті

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди

Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади

Анджей Дуда несподівано наклав вето на скандальний законопроєкт, вкрай важливий для правлячої партії. Які наслідки матиме розкол між ПіС та президентом?
29 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда