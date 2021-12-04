"Подвійне" громадянство: пояснюємо, що саме запропонував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо "множинного громадянства", який має повністю змінити правила у сфері громадянства, а до того ж він суттєво відрізняється від усіх пропозицій, які лунали досі.

Про все це – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства. А тим, хто віддає перевагу відео, радимо також короткий відеоблог на YouTube-каналі "Європейської правди".

Законопроєкт Зеленського пропонує напряму дозволити громадянам України мати також громадянство/підданство інших держав, не обмежуючи жодним чином кількість паспортів у однієї людини.

Втім, тут є виняток: громадяни тих держав, які визначені урядом як "держави міграційного ризику" (це – велика частина африканських держав, низка азійських тощо). До цього переліку входить і держава-агресор, тобто Росія. Отже, громадянам РФ та інших "ризикованих" держав необхідно визначитися: якщо вони хочуть отримати український паспорт, то мають вийти зі своїх нинішніх громадянств.

Натомість тим українцям, які переїхали до Євросоюзу, США чи інших заможних та/або дружніх держав і отримали тамтешній паспорт, тепер не треба буде цього приховувати. Законодавство України у разі ухвалення "паспортного закону Зеленського" дасть їм можливість легально зберігати або ж за спрощеною процедурою відновити українське громадянство.

Законопроєкт не передбачає масової видачі паспортів діаспорянам.

Щоби відновити українське громадянство, представникам діаспори треба буде повернутися до України на постійне проживання.

Підсумовуючи: проєкт Зеленського не залучить мільйони нових громадян. Натомість головна ідея закону – вивести з тіні тих, хто напівзаконно має два паспорти.

А ще президент вирішив взагалі утриматися від санкцій проти українців, які отримали паспорт громадянина РФ, за єдиним винятком: ті, хто пішов працювати за контрактом у збройних силах РФ, автоматично і безальтернативно втрачають громадянство України, щойно українська держава про це дізнається.

Окремо у проєкті прописані норми про спрощене надання українського громадянства російській опозиції, яка тікає від переслідувань у РФ. Таким росіянам український паспорт даватимуть, не чекаючи, що вони вийдуть з громадянства РФ, щоби не змушувати їх іти до російського консульства.

На тих, хто обрав для себе варіант зі збереженням громадянств кількох країн, утім, закон накладає низку обмежень.

Більше про пропозицію Зеленського та про те, чи є шанси втілити її в життя у матеріалі Сергія Сидоренка Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства.