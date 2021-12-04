"Двойное" гражданство: объясняем, что именно предложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов касательно "множественного гражданства", который должен полностью изменить правила в сфере гражданства, а к тому же он существенно отличается от всех предложений, которые звучали до сих пор.

Обо всем этом – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что изменяет Зеленский в правилах гражданства. А тем, кто предпочитает видео, советуем также краткий видеоблог на YouTube-канале "Европейской правды".

Законопроект Зеленского предлагает напрямую разрешить гражданам Украины иметь также гражданство/подданство других государств, не ограничивая количество паспортов у одного человека.

Впрочем, здесь исключение: граждане тех государств, которые определены правительством как "государства миграционного риска" (это – большая часть африканских государств, ряд азиатских и т.д.). В этот перечень входит и государство-агрессор, то есть Россия. Следовательно, гражданам РФ и другим "рискованным" государствам необходимо определиться: если они хотят получить украинский паспорт, то должны выйти из своих нынешних гражданств.

В то же время украинцам, которые переехали в Евросоюз, США или другие состоятельные и/или дружественные государства и получили тамошний паспорт, теперь не надо будет этого скрывать. Законодательство Украины в случае принятия "паспортного закона Зеленского" позволит им легально хранить или по упрощенной процедуре восстановить украинское гражданство.

Законопроект не предусматривает массовую выдачу паспортов диаспорянам.

Чтобы восстановить украинское гражданство, представителям диаспоры придется вернуться в Украину на постоянное проживание.

Подводя итог: проект Зеленского не привлечет миллионы новых граждан. А главная идея закона – вывести из тени тех, кто полузаконно имеет два паспорта.

А еще президент решил вообще воздержаться от санкций против украинцев, получивших паспорт гражданина РФ, за единственным исключением: ушедшие работать по контракту в вооруженных силах РФ автоматически и безальтернативно теряют гражданство Украины, как только украинское государство об этом узнает.

Отдельно в проекте прописаны нормы об упрощенном предоставлении украинского гражданства российской оппозиции, убегающей от преследований в РФ. Таким россиянам украинский паспорт будут давать, не дожидаясь, что они выйдут из гражданства РФ, чтобы не заставлять их идти в российское консульство.

На избравших для себя вариант с сохранением гражданств нескольких стран, впрочем, закон накладывает ряд ограничений.

Больше о предложении Зеленского и о том, есть ли шансы воплотить его в жизнь, в материале Сергея Сидоренко. Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что изменяет Зеленский в правилах гражданства. А тем, кто предпочитает видео, советуем также краткий видеоблог на YouTube-канале "Европейской правды".