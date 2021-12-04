У Варшаві проходить з’їзд консерваторів і "правих" ЄС за участі Орбана й Ле Пен

У Варшаві 4 грудня проходить з’їзд консервативних і правих партій з різних країн ЄС, на якому вони обговорюють співпрацю і своє бачення майбутнього Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

На з’їзді присутній лідер польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, з ініціативи якого проводяться переговори, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, угорський прем’єр Віктор Орбан, лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та лідер іспанської Vox Сантьяго Абаскаль. На зібранні чекали також Маттео Сальвіні з італійської "Ліги" та лідера "Братів-італійців" Джорджія Мелоні, але вони не змогли взяти участь через інші плани.

У "ПіС" повідомили, що зустріч є продовженням ініціативи, започаткованої влітку, коли політсили вийшли зі спільною декларацією і оголосили про намір створити альянс у Європарламенті. На ній мають бути партії з Франції, Австрії, Бельгії, Естонії, Фінляндії, Литви, Нідерландів та Румунії.

"Лідери консервативних груп обговорять майбутнє ЄС і можливі інституційні реформи… також обговорюватимуть майбутню співпрацю", - повідомив речник "Право і справедливість" Радослав Фогель.

Зустріч проходить у форматі двох закритих секцій, за її підсумками очікується спільне комюніке лідерів політсил.

Нагадаємо, на початку липня 16 ультраправих і консервативних політичних сил Європи представили спільну декларацію, яка має стати першим кроком до формування великого націоналістичного альянсу у Європарламенті.