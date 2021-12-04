В Варшаве проходит съезд консерваторов и "правых" ЕС с участием Орбана и Ле Пен

В Варшаве 4 декабря проходит съезд консервативных и правых партий из разных стран ЕС, на котором они обсуждают сотрудничество и видение будущего Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP.

На съезде присутствует лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, по инициативе которого проводятся переговоры, премьер Польши Матеуш Моравецкий, венгерский премьер Виктор Орбан, лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен и лидер испанской Vox Сантьяго Абаскаль. На собрании ждали также Маттео Сальвини из итальянской "Лиги" и лидера "Братьев-итальянцев" Джорджия Мелони, но они не смогли принять участие из-за других планов.

В "ПиС" сообщили, что встреча является продолжением инициативы, начатой ​​летом, когда политсилы вышли с общей декларацией и объявили о намерении создать альянс в Европарламенте. На ней должны быть партии из Франции, Австрии, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Нидерландов и Румынии.

"Лидеры консервативных групп обсудят будущее ЕС и возможные институциональные реформы… также будут обсуждать будущее сотрудничество", - сообщил спикер "Право и справедливость" Радослав Фогель.

Встреча проходит в формате двух закрытых секций, по её итогам ожидается совместное коммюнике лидеров политсил.

Напомним, в начале июля 16 ультраправых и консервативных политических сил Европы представили общую декларацию, которая должна стать первым шагом в формировании крупного националистического альянса в Европарламенте.