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Папа Римський вдруге відвідав табір мігрантів на Лесбосі

Неділя, 5 грудня 2021, 17:13

У неділю Папа Франциск відвідав Центр прийому та ідентифікації мігрантів на Лесбосі та закликав світ не забувати кризи біженців та мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання Ekathimerini.

Папа Римський висловив промову у присутності президента Греції Катерини Сакелларопулу, міністра міграції Нотіса Мітаракі, віцепрезидента Європейської комісії Маргарітіса Схінаса, а також 92 біженців, які живуть у таборі.

"Ми говоримо про людські життя", – підкреслив він і додав, що не бачить особливих змін у порівнянні з попереднім візитом. "Ми повинні з гіркотою визнати, що ця країна [Греція] та інші перебувають у складній ситуації, і в Європі є ті, хто наполягає на розгляді цих проблем як питань, які їх не стосуються", — сказав він.

Папа Римський також розкритикував ідею будівництва стіни від мігрантів, заявивши, що паркани та стіни не вирішують проблем.

"Давайте знайдемо в собі мужність покаятися перед ними, невинними і нашим майбутнім", — сказав він про дітей у таборі. "Давайте не уникати жорстоких зображень їхніх крихітних тіл, які бездиханні лежать на пісках", — сказав він і додав, що не слід дати "нашому морю перетворитися на море мертвих".

Це другий візит Папи на грецький острів, який протягом свого візиту до Греції та Кіпру, а також протягом усього свого перебування на посаді, приділяв пріоритет проблемам біженців та мігрантів.

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Греція міграційна криза
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