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Укр / Рус

Папа Римский во второй раз посетил лагерь мигрантов на Лесбосе

Воскресенье, 5 декабря 2021, 17:13

В воскресенье Папа Франциск посетил Центр приема и идентификации мигрантов на Лесбосе и призвал мир не забывать о кризисе беженцев и мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале издания Ekathimerini.

Папа Римский выразил речь в присутствии президента Греции Екатерины Сакелларопулу, министра миграции Нотиса Митараки, вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, а также 92 беженцев, живущих в лагере.

"Мы говорим о человеческих жизни", - подчеркнул он и добавил, что не видит особых изменений по сравнению с предыдущим визитом. "Мы должны с горечью признать, что эта страна [Греция] и другие находятся в сложной ситуации, и в Европе есть те, кто настаивает на рассмотрении этих проблем как вопросов, которые их не касаются", - сказал он.

Папа Римский также подверг критике идею строительства стены от мигрантов, заявив, что заборы и стены не решают проблем.

"Давайте найдем в себе мужество покаяться перед ними, невинными и нашим будущим", - сказал он о детях в лагере. "Давайте не избегать жестоких изображений их крошечных тел, бездыханных лежащих на песках", — сказал он и добавил, что не следует дать "нашему морю превратиться в море мертвых".

Это второй визит Папы на греческий остров, который во время своего визита в Грецию и Кипр, а также в течение всего своего пребывания в должности уделял приоритет проблемам беженцев и мигрантов.

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Греция миграционный кризис
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