На півночі Швеції через морози призупинили рух потягів

Компанія-перевізник на залізниці на крайній півночі Швеції вирішила на кілька днів призупинити рух поїздів з міркувань, що у разі несподіваної несправності потяга життя пасажирів може опинитись у небезпеці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Таке рішення прийняли щодо сполучення в лені Норрботтен, від міста Кіруна. У найближчі дні там очікуються температури -30 градусів за Цельсієм і нижче.

Це один з найпівнічніших та найменш заселених районів країни, у цю пору року там триває полярна ніч.

"Локомотиви і вагони можуть працювати в умовах таких температур, але на маршрутах на північ від Кіруни є ділянки, де тривалий час колії проходять через місцевість без доріг. Це означає, що у разі якоїсь несправності інфраструктури або потяга людей буде важко евакувати. Тож з міркувань безпеки ми зупиняємо рух на окремих маршрутах", - повідомив оператор.

Попередньо поїзди на цих маршрутах не будуть ходити до 9 грудня.

Ще один пасажирський перевізник також зупинив рейси довкола Кіруни, їх продублюють автобусами.

Cильні морози не є аномалією для шведської Лапландії, температурні мінімуми тут перевищували -50°C.