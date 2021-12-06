Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На півночі Швеції через морози призупинили рух потягів

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:23

Компанія-перевізник на залізниці на крайній півночі Швеції вирішила на кілька днів призупинити рух поїздів з міркувань, що у разі несподіваної несправності потяга життя пасажирів може опинитись у небезпеці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Таке рішення прийняли щодо сполучення в лені Норрботтен, від міста Кіруна. У найближчі дні там очікуються температури -30 градусів за Цельсієм і нижче. 

Це один з найпівнічніших та найменш заселених районів країни, у цю пору року там триває полярна ніч. 

"Локомотиви і вагони можуть працювати в умовах таких температур, але на маршрутах на північ від Кіруни є ділянки, де тривалий час колії проходять через місцевість без доріг. Це означає, що у разі якоїсь несправності інфраструктури або потяга людей буде важко евакувати. Тож з міркувань безпеки ми зупиняємо рух на окремих маршрутах", - повідомив оператор. 

Попередньо поїзди на цих маршрутах не будуть ходити до 9 грудня.

Ще один пасажирський перевізник також зупинив рейси довкола Кіруни, їх продублюють автобусами. 

Cильні морози не є аномалією для шведської Лапландії, температурні мінімуми тут перевищували -50°C.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція
powered by lun.ua

Статті

"Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади

Наймолодший канцлер в історії Австрії остаточно йде з політики. Слідом за ним посад позбулися й близькі до нього міністри.
6 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство

Польська влада хоче створити інститут, що опікуватиметься питаннями родини. Чому цей крок ще більше посилює розкол у суспільстві?
6 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Небезпечний Китай: як Україні мінімізувати ризики у співпраці зі "стратегічним партнером"

Недружні дії та погрози Пекіна дозволяють поставити під сумнів стратегічність українсько-китайського партнерства. Що в такій ситуації робити Києву?
6 грудня 2021 — Юрій Пойта, New Geopolitics Research Network