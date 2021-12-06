На севере Швеции из-за морозов приостановили движение поездов

Компания-перевозчик на железной дороге на крайнем севере Швеции решила на несколько дней приостановить движение поездов из соображений, что в случае неожиданной неисправности поезда жизни пассажиров может оказаться в опасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Такое решение приняли по сообщению в лене Норрботтен, из города Кируна. В ближайшие дни там ожидаются температуры –30 градусов по Цельсию и ниже.

Это один из самых северных и наименее заселенных районов страны, в это время года там длится полярная ночь.

"Локомотивы и вагоны могут работать в условиях таких температур, но на маршрутах к северу от Кируны есть участки, где продолжительное время пути проходят через местность без дорог. Это значит, что в случае какой-либо неисправности инфраструктуры или поезда людей будет трудно эвакуировать. Поэтому из соображений безопасности мы останавливаем движение по отдельным маршрутам", - сообщил оператор.

Предварительно поезда на этих маршрутах не будут ходить до 9 декабря.

Еще один пассажирский перевозчик также остановил рейсы вокруг Кируны, продублированные автобусами.

Сильные морозы не являются аномалией для шведской Лапландии, температурные минимумы здесь превышали -50°C.