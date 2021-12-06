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Посольство США очікує на розслідування повалення менори в Ужгороді

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:21

Посольство США в Україні відреагувало на повалення  менори в центрі Ужгорода, закликавши українські правоохоронні органи розслідувати інцидент. 

Заяву посольство оприлюднило у понеділок після обіду, повідомляє "Європейська правда".

"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що в Ужгороді менору заввишки 8 метрів, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, виявили в річці.

Представники єврейської громади зателефонували в поліцію у неділю вдень. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків.

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США інциденти
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