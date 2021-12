Посольство США очікує на розслідування повалення менори в Ужгороді

Посольство США в Україні відреагувало на повалення менори в центрі Ужгорода, закликавши українські правоохоронні органи розслідувати інцидент.

Заяву посольство оприлюднило у понеділок після обіду, повідомляє "Європейська правда".

"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - йдеться у повідомленні.

Saddened to hear vandals toppled a Hanukkah menorah in central Uzhhorod. We look forward to a swift investigation. The United States stands with Ukraine in condemning anti-Semitism.