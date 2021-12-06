Посольство США очікує на розслідування повалення менори в Ужгороді

Посольство США в Україні відреагувало на повалення менори в центрі Ужгорода, закликавши українські правоохоронні органи розслідувати інцидент.

Заяву посольство оприлюднило у понеділок після обіду, повідомляє "Європейська правда".

"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - йдеться у повідомленні.

Saddened to hear vandals toppled a Hanukkah menorah in central Uzhhorod. We look forward to a swift investigation. The United States stands with Ukraine in condemning anti-Semitism. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 6, 2021

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що в Ужгороді менору заввишки 8 метрів, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, виявили в річці.

Представники єврейської громади зателефонували в поліцію у неділю вдень. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків.

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