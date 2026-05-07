Голова НБУ: Україна вимагатиме компенсації за напад на інкасаторів в Угорщині

Україна з поверненням Угорщиною захоплених цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку" не вважає історію завершеною, та вимагатиме компенсацій.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Очільник НБУ привітав обгрунтований крок Угорщини, яка врешті повернула кошти й цінності, але висловив сподівання, що цьому інциденту дадуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.

"Разом із "Ощадбанком" та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам "Ощадбанку", – заявив Андрій Пишний.

За його словами, перший напрямок заходів, які планують – дії банку та його юридичних радників, які сконцентруються на питаннях відшкодування шкоди та скасування незаконних обмежень на території ЄС.

Другим напрямком буде взаємодія НБУ з колом компетентних органів, включно з Єврокомісією та Європейським центральним банком.

"Ми продовжуємо комунікацію та забезпечимо максимальний рівень кооперації з відповідними структурами з метою зʼясування усіх обставин, повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків", – зазначив Пишний.

"Ми вже отримали підтримку нашої публічної позиції: очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти. Ця оцінка спонукає нас продовжити роботу, отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів реагування задля уникнення таких інцидентів у майбутньому та запобігання негативним наслідкам для фінансової стабільності України та ЄС загалом", – додав голова Нацбанку.

Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності "Ощадбанку", які були захоплені угорським Національнимантитерористичним центром у Будапешті 6 березня разом з інкасаторськими командами банку.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку "задля розслідування".

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не лише повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

