ЗМІ: прокурори ЄС розпочали розслідування проти лідера французьких ультраправих

Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо ймовірного розкрадання коштів ЄС, пов’язаного з медіатренінгами для лідера французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Жордана Барделла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Politico.

Розслідування прокурорів ЄС розпочалося після скарги, поданої французькою антикорупційною організацією AC!! Anti-Corruption у грудні минулого року. Представник партії "Національне об’єднання" заперечив звинувачення на адресу Барделла.

"Послуги з "медіатренінгу" надавалися одним із підрядників, відповідали правилам Європейського парламенту та були схвалені керівництвом Європейського парламенту для кількох депутатів, які входять до фракції "Національного об’єднання", зокрема для Жордана Барделла", – зазначив анонімний посадовець.

За повідомленнями французьких ЗМІ, скаргу проти Барделла спочатку було подано до Національної фінансової прокуратури Франції, а потім передано до Європейської прокуратури.

Представник "Національного об'єднання" заявив, що скарга є "політичним інструментарієм" французької системи правосуддя.

Національна фінансова прокуратура та Європейська прокуратура не відповіли на запити про коментарі.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" наразі лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами 2027 року. Офіційною кандидаткою у президенти від політсили є одіозна політикиня Марін Ле Пен.

Наразі вона очікує рішення апеляційного суду у справі про розтрату коштів ЄС, що потенційно може закрити їй доступ до балотування на державні посади.

Якщо Ле Пен втратить право брати участь у виборах, вона визначила своїм наступником у президентських перегонах свого 30-річного протеже Жордана Барделла.

Читайте статтю на цю тему: Після Макрона: чи стане перемога ультраправого Жордана Барделла загрозою для ЄС