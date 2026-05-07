Латвійська опозиція хоче відставки міністра оборони через новий інцидент з БпЛА

Кілька латвійських опозиційних партій закликають до відставки міністра оборони через ситуацію з падінням "заблукалих" безпілотників на території Латвії.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Опозиційні партії "Латвія на першому місці", "Національний альянс" та "Об’єднаний список" заявили, що вимагатимуть відставки міністра оборони Андріса Спрудса після нового інциденту з падінням безпілотників на території Латвії.

На думку депутатів, ці випадки ставлять під сумнів оборонну готовність країни.

Голова комітету Сейму з національної безпеки Айнарс Латковскіс ухилився від відповіді, чи довіряє керівництву Міноборони, сказавши, що це "складне питання".

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, акцентуючи, що це наслідок війни РФ проти України.