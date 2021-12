Посольство США ожидает расследования разрушения меноры в Ужгороде

Посольство США в Украине отреагировало на то, что в центре Ужгорода сломали ханукальную менору, призвав украинские правоохранительные органы расследовать инцидент.

Заявление посольство обнародовало в понедельник после обеда, сообщает "Европейская правда".

"Огорчены новостями о повреждении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - говорится в сообщении.

Saddened to hear vandals toppled a Hanukkah menorah in central Uzhhorod. We look forward to a swift investigation. The United States stands with Ukraine in condemning anti-Semitism.