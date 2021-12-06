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Посольство США ожидает расследования разрушения меноры в Ужгороде

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:21

Посольство США в Украине отреагировало на то, что в центре Ужгорода сломали ханукальную менору, призвав украинские правоохранительные органы расследовать инцидент.

Заявление посольство обнародовало в понедельник после обеда, сообщает "Европейская правда".

"Огорчены новостями о повреждении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье стало известно, что в Ужгороде менору высотой 8 метров, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, обнаружили в реке.

Представители еврейской общины позвонили в полицию в воскресенье днем. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

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США инциденты
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