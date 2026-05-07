ЗМІ: США готуються відновити свою місію в Ормузькій протоці

Адміністрація США прагне відновити операцію "Проєкт Свобода" із супроводу суден в Ормузькій протоці після того, як країни Перської затоки зняли обмеження на використання американськими військовими своїх баз та повітряного простору.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними джерел, причиною зупинення місії 6 травня стало те, що союзники США в регіоні заблокували використання американськими військовими своїх баз та повітряного простору.

Це сталося після того, як високопосадовці США применшили значення іранських атак на країни Перської затоки у відповідь на американську операцію в протоці. Конфлікт спровокував серію телефонних дзвінків високого рівня між президентом США Дональдом Трампом та спадкоємним принцом королівства Мухаммедом ібн Салманом.

Зазначається, що союзники опинилися на межі зриву давньої угоди про безпеку між Вашингтоном та Ер-Ріядом.

Саудівська Аравія та інші країни також були стурбовані тим, що США не захистять їх на тлі ескалації бойових дій, сказали посадовці.

Операція "Проєкт Свобода" спиралася на великий флот літаків для захисту комерційних суден від іранських ракет та безпілотників, що зробило бази та повітряний простір Саудівської Аравії та Кувейту критично важливими для її проведення.

Розблокування доступу до цих об’єктів дозволить Вашингтону продовжити втілення ініціативи. Незрозуміло, коли це може статися, хоча офіційні особи Пентагону назвали терміни вже цього тижня.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

А 6 травня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.