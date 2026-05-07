FT: ЄС готується до можливих переговорів з Росією щодо завершення війни

Лідери ЄС готуються до потенційних переговорів з правителем Росії Владіміром Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що, на його думку, ЄС має "потенціал" для переговорів з Путіним, і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого діалогу.

"Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент", – сказав Кошта.

За словами очільника Європейської ради, на саміті лідерів ЄС на Кіпрі минулого місяця Зеленський запропонував європейцям "бути готовими зробити позитивний внесок у переговори". Водночас Кошта зазначив, що Москва поки не демонструє жодних ознак готовності до ефективних переговорах.

В офісі Зеленського підтвердили обговорення з Коштою.

"Нам потрібна більша координація на європейському рівні", – сказав український високопосадовець, додавши, що це може статися за участі одного лідера, який міг би розмовляти з Росією від імені європейців, щоб збільшити тиск на Москву.

Деякі лідери країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, порушили питання щодо відкриття каналу для переговорів з Кремлем.

Однак серед 27 країн немає єдиної думки щодо того, кого слід призначити представником блоку у таких переговорах, коли слід їх розпочати та якою має бути пропозиція для Путіна.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

На початку року Каріс та прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спецпредставника ЄС для переговорів з Росією.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу.