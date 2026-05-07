Сибіга подякував країнам, які виступили проти погроз Росії іноземним дипмісіям в Києві  

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність ЄС, Польщі, Німеччині та іншим країнам за відповіді на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії масованою атакою по Києву.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Як відомо, Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів "на випадок спроб України зірвати святкування" 9 травня у Москві.

Сибіга назвав залякування Москви ознакою тероризму.

"Виступаючи з такими погрозами, Росія вкотре демонструє, що вона є терористичною державою, яка ігнорує всі міжнародні норми. Такі погрози мають бути відкинуті та засуджені", – написав глава МЗС України.

Сибіга закликав всі країни наслідувати приклад ЄС, Польщі та Німеччини й дати зрозуміти Росії, що її шантаж не має успіху.

За словами міністра, офіційні ноти Росії з погрозами іноземним посольствам в Україні будуть використані як її зізнання в злочинних намірах у національних та міжнародних правових справах.

Як писала "Європейська правда", в ЄС відкинули погрози Росії представництвам в Києві та заявили, що не евакуйовуватимуть своїх дипломатів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю.

Посольство Польщі в Україні також заявило, що не планує жодних змін у своїй роботі після залякувань з Москви.