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У Польщі евакуйовували зі школи 500 людей через старий снаряд

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:51

В польському містечку Радзимін в центральній частині країни евакуювали зі школи близько 500 осіб після того, як в приміщенні виявили старий снаряд часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Навчальний процес довелося зупинити на кілька годин, о 16 годині всі змогли знову повернутися в приміщення. 

За попередньою інформацією, снаряд знайшов та приніс до школи один з учнів. У поліції з’ясовують, де він знайшов його.

Якими можуть бути потенційні наслідки за такий вчинок неповнолітнього, наразі не повідомляють. 

Нагадаємо, минулого тижня поруч з головним вокзалом Мюнхена вибухнула авіабомба часів Другої світової війни, яку зачепили під час будівельних робіт. Внаслідок вибуху троє людей отримали поранення, а рух потягів через вокзал виявився паралізованим на багато годин. 



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Польща
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