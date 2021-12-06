В Польше эвакуировали из школы 500 человек из-за старого снаряда

В польском городке Радзимин в центральной части страны эвакуировали из школы около 500 человек после того, как в помещении был обнаружен старый снаряд времен Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Учебный процесс пришлось остановить на несколько часов, в 16 часов все смогли снова вернуться в помещение.

По предварительной информации, снаряд нашел и принес в школу один из учащихся. В полиции выясняют, где он нашел его.

Какими могут быть потенциальные последствия такого поступка несовершеннолетнего, пока не сообщают.

Напомним, на прошлой неделе рядом с главным вокзалом Мюнхена взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую не заметили и задели во время строительных работ. В результате взрыва три человека получили ранения, а движение поездов через вокзал оказалось парализованным на несколько часов.