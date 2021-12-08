Белый дом: "Северный поток-2" – это рычаг давления Запада на Путина, а не наоборот

Газопровод "Северный поток-2" является рычагом давления Запада на российского президента Владимира Путина, а не наоборот.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

"Когда речь идет о "Северном потоке-2", факт заключается в том, что в настоящее время газ не проходит по трубопроводу, а это означает, что он не работает, а это означает, что он не является рычагом воздействия для Путина. На самом деле, это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", - сказал Салливан.

Он также отметил, что у США были интенсивные обсуждения как с уходящим, так и с новым правительством Германии по вопросу "Северного потока-2" в контексте потенциального вторжения.

"Я скажу вам, что тема будущего "Северного потока-2" в контексте вторжения России в Украину в ближайшие недели - это тема первостепенной важности. Это подробно обсуждалось", - добавил Салливан.

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год не содержит предложения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентом США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ, или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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