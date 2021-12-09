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США і НАТО обговорили варіанти дій у відповідь на подальшу агресію Росії проти України

Четвер, 9 грудня 2021, 10:22

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти відповіді Альянсу на подальшу агресію Росії проти України. 

Про це повідомив речник держдепартаменту США Нед Прайс, пише "Європейська правда".

За його словами, Блінкен і Столтенберг обговорили розмову 7 грудня між президентом Байденом та президентом Росії Путіним, а також  реакцію НАТО на подальшу агресію Росії проти України. 

Напередодні в Берліні Столтенберг, зі свого боку, привітав розмову Путіна з Байденом, висловивши сподівання, що Росія не використовуватиме військову силу проти України. 

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

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