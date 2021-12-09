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Укр / Рус

США и НАТО обсудили варианты действий в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины

Четверг, 9 декабря 2021, 10:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом варианты ответа Альянса на дальнейшую агрессию России против Украины.

Об этом сообщил спикер госдепартамента США Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

По его словам, Блинкен и Столтенберг обсудили разговор 7 декабря между президентом Байденом и президентом России Путиным, а также реакцию НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины.

Накануне в Берлине Столтенберг со своей стороны приветствовал разговор Путина с Байденом, выразив надежду, что Россия не будет использовать военную силу против Украины.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

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