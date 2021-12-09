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Штраф до 3600 євро і винятки: Австрія представила деталі обов'язкової вакцинації

Четвер, 9 грудня 2021, 16:08

Австрійський уряд та опозиційна партія Neos у четвер представили офіційний законопроєкт про обов’язкову вакцинацію, яку Відень анонсував три тижні тому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише австрійське видання Die Presse. 

Закон буде застосовуватися з 1 лютого 2022 року і за планом діятиме протягом двох років.

Від обов'язку вакцинації звільняються діти до 14 років і вагітні жінки, ті, хто перехворів коронавірусом не пізніше, ніж за 180 днів, а також особи, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я. 

Свідоцтва про звільнення від вакцинації можуть видавати лікарі загальної практики, спеціалісти з дерматології та гінекології, терапевти та педіатри.  Лікарям, котрі видають фальшиву довідку про звільнення від щеплення, загрожує адміністративний штраф до 3600 євро.

Щокварталу, починаючи з 15 березня, мають встановлюватися "крайні терміни вакцинації". Кожному, хто не буде вакцинований у ці дні і хто не підпадає під винятки від вакцинації, загрожує штраф до 600 євро за скороченою процедурою. 

У звичайній процедурі, яка ініціюється при несплаті попереднього штрафу, може бути накладений штраф до 3600 євро. При визначенні суми штрафу необхідно враховувати ситуацію із доходами людини.

Якщо людина все-таки зробить щеплення, штраф буде знято заднім числом. 

Кожен, хто продовжить ігнорувати вимогу зробити щеплення, при цьому не маючи підстав для звільнення від вакцинації, має бути оштрафований щоквартально.

Уряд заявив, що законопроєкт підтримують також дві опозиційні партії, а це означає, що він повинен легко отримати схвалення у парламенті.

Австрія стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка оголосила загальну вимогу вакцинації від коронавірусу.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

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Австрія Вакцини Коронавірус
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