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Польща почала головування в ОБСЄ

Субота, 1 січня 2022, 13:05

Польща з 1 січня 2022 року почала головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі на один рік.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

За ротаційним принципом, на 2021 рік очільником ОБСЄ став міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Польща під час свого головування планує зосередитись на досягненні прогресу у мирному врегулюванні конфліктів.

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Збігнєв Рау зазначив, що для Польщі буде ключовою метою забезпечити дотримання фундаментальних принципів і зобов’язань ОБСЄ, закладених у Гельсінському заключному акті і подальших документах. "Справжній діалог між країнами-учасницями має грунтуватися на принципах міжнародного права і відданості існуючим механізмам ОБСЄ", - сказав він. 

Збігнєв Рау окреслить пріоритети польського головування на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня. 

"Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", - прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у 2021 році в ОБСЄ головувала дружня до України Швеція. 

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